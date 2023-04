„Grenze deutlich überschritten“: Reichsbürger geht auf Polizisten los

Bei der Verhaftung eines Mannes aus der sogenannten Reichsbürger-Szene im Landkreis Cuxhaven ist ein Polizist am Donnerstag schwer verletzt worden.

Der 42-jährige Beamte sei vorerst nicht mehr dienstfähig, teilte die Polizei am Freitag mit. Warum der 60 Jahre alte Mann aus Cadenberge am Donnerstag verhaftet werden sollte, dazu machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Ehefrau leistet erheblichen Widerstand

„Hier ist wieder einmal von Reichsbürgern eine Grenze nicht nur erreicht, sondern deutlich überschritten worden. Wenn Reichsbürger meinen, durch ihre kruden Ideen, so wie in diesem Fall, Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zu rechtfertigen, dann liegen sie völlig daneben“, so der Polizeipräsident der Polizeidirektion Oldenburg Johann Kühme. „Als Behördenleiter stelle ich ebenfalls Strafantrag“, so Kühme weiter.

Die 58-jährige Ehefrau, die ebenfalls der Reichsbürger-Szene zugeordnet wird, leistete laut Polizei ebenfalls erheblichen Widerstand.

Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, die Frau nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus einer Dienststelle entlassen. (dpa/mp)