Gleich zweimal: Städte im Norden mit renommiertem Preis ausgezeichnet

Die Hansestadt Buxtehude vor den Toren Hamburgs ist am Freitag mit dem renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 in der Kategorie Städte mittlerer Größe ausgezeichnet worden. Die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel führt in der Kategorie Großstädte.

In einer im Internet live ausgestrahlten Verleihung wurden neben Buxtehude auch die Kleinstadt Eltville am Rhein und in der Kategorie Großstädte die Landeshauptstadt Kiel ausgezeichnet. Prämiert werden Kommunen, die sich dem Wandel mit einer umfassenden, nachhaltigen Strategie stellen.

„Das ist eine unglaubliche Auszeichnung für unsere Stadt – sie erfüllt mich mit Stolz“, sagte Buxtehudes Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt. „Der Preis zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind; er ist aber auch ein Ansporn weiterzugehen.“

Der Preis wird seit 2012 von der Deutschen Stiftung für Nachhaltigkeit vergeben und ist mit 30.000 Euro (von der Allianz Umweltstiftung) dotiert. Das Preisgeld soll in die Gründung eines Buxtehuder Gemeinschaftsgartens fließen. Die Auszeichnungen wurden während des 13. Deutschen Nachhaltigkeitstages „Mit Transformation aus der Krise“ in Düsseldorf verliehen. (sr)