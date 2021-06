Gegen Gewalt an Frauen: Bei Hamburg: Polizei im Landkreis setzt starkes Zeichen

Buchholz in der Nordheide –

Starkes Zeichen: Die Polizeiinspektion Harburg hat zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen die Flagge der UN Women Deutschland vor ihrem Dienstgebäude in Buchholz bei Hamburg gehisst. Für 16 Tage weht sie nun, „um auf das Thema aufmerksam zu machen“, teilte Uwe Lehne, Leiter der Inspektion, am Dienstag mit.

„Wir sagen NEIN! zu Gewalt gegen Frauen!“ – so lautet der Text auf der bunten Flagge. Und die Aktion ist nicht die einzige, mit der die Polizei südlich von Hamburg in die Offensive geht.

Bei Hamburg: Polizei setzt Zeichen gegen Gewalt an Frauen

„Das Präventionsteam der Polizeiinspektion wird vom 1. bis zum 3. Dezember Infostände auf den Wochenmärkten in Buchholz, Maschen und Winsen betreiben, an denen Frauen zum Thema Beratung und Hilfestellung bekommen können“, erklärt Polizeisprecher Jan Krüger. „Weitere Informationen werden auch über den Instagram-Account der Polizei verbreitet.“

Uwe Lehne (l.) mit seinen Mitarbeiterinnen beim Hissen der UN Women-Flagge. Polizei Foto:

Der Polizei begegnen nahezu täglich alle Formen von Gewalt an Frauen, so Krüger. Dabei würde häusliche Gewalt, häufig eine Kombination aus sexueller, körperlicher und seelischer Gewalt, den Schwerpunkt der Fälle bilden.

Krügers Chef, Uwe Lehne, stimmt ihm bei und fügt hinzu: „Durch unser Einschreiten versuchen wir, die Spirale der Gewalt zu unterbrechen und den betroffenen Frauen dadurch die Möglichkeit zu geben, ihre Situation zu überdenken und sich Hilfe zu holen.“