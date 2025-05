Geburtstag im Gedenken – Kundgebung nach Polizeischüssen auf Lorenz

Nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen jungen Mann in Oldenburg werden erneut zahlreiche Menschen zu einer Kundgebung erwartet. „Am 11. Mai 2025 wäre Lorenz 22 Jahre alt geworden“, teilten die Organisatoren mit. „An diesem Tag wollen wir innehalten, gemeinsam trauern und uns erinnern.“ Sie rechnen am Sonntag (14 Uhr) mit rund 1000 Menschen auf dem Pferdemarkt. Bei einer ersten Kundgebung Ende April dachten bis zu 10.000 Menschen in Oldenburg an den jungen Mann.

Sein Tod hat nach Angaben der Veranstalter eine große Lücke hinterlassen und wirft nach wie vor viele Fragen auf. „Unser Gedenken ist mehr als eine Erinnerung – es ist auch Ausdruck einer tiefen Sehnsucht nach Gerechtigkeit“, betonte die Initiative „Gerechtigkeit für Lorenz“. Die Aktivistinnen und Aktivisten befürchten, dass die Schüsse auf den Schwarzen einen rassistischen Hintergrund haben könnten und fordern eine umfassende Aufklärung.

In der Nacht zu Ostersonntag erschoss ein Polizist den 21-Jährigen in der Oldenburger Fußgängerzone. Die Schüsse trafen den jungen Deutschen von hinten, er starb wenig später im Krankenhaus. Der Schütze wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Dienst suspendiert. Gegen ihn läuft ein Verfahren wegen Totschlags. Die genauen Hintergründe des Falls sind noch unklar. (dpa/mp)