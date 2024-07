Funken an Güterzug: Einsatz an Bahnstrecke Hamburg – Bremen

Einsatz für die Feuerwehr am Bahnhof Lauenbrück im Landkreis Rotenburg/Wümme. An einem Waggon eines Güterzugs hatten Funken gesprüht. Ein Abschnitt der Strecke Hamburg – Bremen wurde kurzzeitig gesperrt.

Die Feuerwehr wurde am Freitag um 18.45 Uhr an den Bahnhof gerufen. Laut eines Reporters vor Ort kühlten die Einsatzkräfte die vermutlich festsitzenden Bremsen des Zuges und verhinderten so einen möglichen Brand.

Strecke Tostedt – Rotenburg gesperrt

Während des Einsatzes wurde die Streck zwischen Tostedt und Rotenburg gesperrt. Rund 90 Minuten später wurde sie wieder freigegeben. (mp)