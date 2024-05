Schrecklicher Frontalcrash im Norden: Autofahrer stirbt

Schwerer Unfall im Heidekreis: Bei einer Frontal-Kollision mit einem Tanklastwagen ist ein Autofahrer in der Nacht zum Dienstag ums Leben gekommen.

Wie die Polizei gegenüber der MOPO sagte, stießen die Fahrzeuge gegen 3.30 Uhr auf einem geraden Abschnitt der L171 in Wintermoor kurz vor der Einmündung in die B3 zusammen. Dabei wurde der VW Passat in den Straßengraben geschleudert. Der Lkw kam von der Fahrbahn ab und blieb auf einem Feld stehen.

Während der Lastwagenfahrer mit leichten Verletzungen und einem Schock in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, kam für den im Wrack eingeklemmten Autofahrer jede Hilfe zu spät: Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des 56-Jährigen feststellen.

Tödlicher Unfall bei Schneverdingen: Pkw kollidiert mit Lkw

Aus dem Lkw traten kleine Mengen Diesel aus. Der Tank mit etwa 33.000 Litern Diesel blieb unbeschädigt. Der Kraftstoff wurde in einen anderen Lastwagen umgetankt. Ein Kran ist zur Stunde noch im Einsatz, um den Lkw zu bergen.

Die L171 bleibt voraussichtlich bis in die Morgenstunden voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei.