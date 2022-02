Schwerer Verkehrsunfall im Kreis Göttingen: Bei einem Frontal-Crash zweier Autos bei Bovenden sind vier Menschen verletzt worden – zwei davon schwer. Die Bundesstraße 3 war von den Trümmern der völlig zerstörten Autowracks übersät.

Ein 41 Jahre alter Autofahrer war Samstagvormittag auf der Bundesstraße 3 aus zunächst ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann wurde schwer verletzt.

Vier Verletzte bei Unfall auf B3 nahe Göttingen

In dem anderen Auto wurde die 31 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Der gleichaltrige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu – ebenso eines der beiden Kinder im Alter von einem und fünf Jahren, die ebenfalls im Auto saßen.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Der Aufprall war so gewaltig, dass der Motorblock eines der Autos herausgerissen und mehrere Meter weit über die Fahrbahn geschleudert wurde. An der Unfallstelle waren mehrere Rettungswagen und etwa 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Die Bundesstraße 3 wurde für drei Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. (dpa/mp)