Frontal-Crash mit Kleintransporter: Motorradfahrer nach Unfall gestorben

Tödlicher Frontalzusammenstoß: Nach einer Kollision mit einem Kleintransporter im niedersächsischen Landkreis Helmstedt ist ein Motorradfahrer am Sonntag gestorben.

Der Unfall hatte sich bereits am Freitagnachmittag gegen 17.35 Uhr in Lehre in der Berliner Straße ereignet. Wie die Polizei mitteilte, erlag der Mann nun seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Motorradfahrer nach Frontalcrash gestorben

Der 33-Jährige hatte am Freitagnachmittag aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er geriet in den Gegenverkehr, wo seine Maschine mit dem entgegenkommenden Kleintransporter eines 62-jährigen Fahrers zusammenstieß.

Der 33-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus in Braunschweig gebracht. Der 62-Jährige blieb unverletzt. Die genaue Ursache des Unfalls wird derzeit noch ermittelt. (dpa/mp)