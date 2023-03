Frontal-Unfall mit Baby an Bord: Frau stirbt – Mann schwer verletzt

Drama im Norden: Bei einem Frontal-Unfall auf einer Landstraße im Landkreis Uelzen ist eine Frau ums Leben gekommen. Ein Mann wurde schwer verletzt – mit an Bord war auch ein Säugling.

Laut Polizei kam es gegen 16.45 Uhr auf der L233 zum tragischen Unglück. Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 25 Jahre alter Skoda-Fahrer zwischen Ebstorf und Hanstedt ein Fahrzeug sowie einen davor befindlichen Traktor mit Anhänger überholen.

Landkreis Uelzen: Tödlicher Frontal-Unfall nach Überholmanöver

Kurz vor der Ortschaft Gut Oetzfelde dann das Drama: Als er in Höhe des Anhängers war, kollidierte der 25-Jährige mit einem entgegenkommenden VW Tuareg eines 30-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und in den Seitenraum geschleudert.



Der Skoda-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Eine auf der Rückbank sitzende 27 Jahre alte Frau wurde im Wrack eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr holten sie mit Spezialgerät aus dem Wagen, doch jede Hilfe kam für sie zu spät: Sie verstarb noch an der Unfallstelle im Rettungswagen. Ein ebenfalls auf der Rückbank in einer Sicherheitsschale gesicherter Säugling – laut Polizei 2023 geboren – blieb wie durch ein Wunder unverletzt, wurde jedoch vorsorglich durch einen Notarzt ins Klinikum nach Lüneburg gebracht.

Wie durch ein Wunder: Säugling bleibt unverletzt

Der 30 Jahre alte Fahrer des VW sowie seine gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei aktuell mit mehr als 30.000 Euro. Neben Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch mehrere Rettungswagen, Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Die Landesstraße 233 war für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis in die Abendstunden voll gesperrt. (idv)