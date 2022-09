Frontal-Crash im Norden: Zwei Tote, weitere Menschen in Lebensgefahr

Schrecklicher Unfall in der Region Hannover: Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Ronnenberg sind zwei junge Mitfahrer gestorben. Sieben weitere Personen wurden bei dem Unfall am Mittwochabend teils schwer verletzt – zwei von ihnen lebensgefährlich.

Ausgelöst hatte den Unfall der Fahrer eines VW Golf. Der junge Mann war aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn der B217 geraten.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der Golf-Fahrer mit drei Mitfahrern am Montag gegen 19.25 Uhr die B217 in Richtung Hannover. In Höhe Weetzen kam der Mann auf die Gegenfahrbahn. Der 43-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Mercedes GLS versuchte noch auszuweichen. Es kam jedoch zum Frontalzusammenstoß der Wagen bei hoher Geschwindigkeit.

Schwerer Unfall bei Hannover: Zwei Tote, sieben Verletzte

Ein 17-jähriger Insasse des Golf starb noch am Unfallort. Ein weiterer Insasse (18) erlag wenige Stunden später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Ein dritter, 19 Jahre alter Mann sowie der Fahrer des Golf wurden lebensgefährlich verletzt. Die Identität des Fahrers konnte bislang noch nicht eindeutig geklärt werden.

Der Fahrer des Mercedes-SUV erlitt leichte Verletzungen, ebenso ein zwei Jahre altes Mädchen. Drei weitere Mitfahrer – zwei Frauen (37 und 73) sowie ein 76 Jahre alter Mann – kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

Unfall in Ronnenberg: Golf gerät auf Gegenfahrbahn

Aufgrund der Vielzahl von Verletzten war ein Großaufgebot von Rettungskräften im Einsatz. Drei Rettungshubschrauber transportierten Personen in Krankenhäuser.

Die B217 blieb bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 57.000 Euro. (dpa/mp)