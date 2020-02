Frontal-Crash bei Hamburg: Frau rast in Gegenverkehr – 57-Jähriger tot

Landkreis Stade -

Schwerer Verkehrsunfall im Alten Land bei Hamburg. Auf der Landstraße 125 zwischen der Autobahn 26 und dem Gunderhandviertel verlor eine 47-Jährige die Kontrolle über ihren Audi Q5 und geriet nach links in den Gegenverkehr. Der Fahrer des entgegenkommenden VW Tiguan konnte nicht mehr ausweichen – der 57-Jährige erlag noch auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen.

Die 47-Jährige fuhr in Richtung Altes Land auf der Landstraße 125. Auf der regennassen Straße verlor sie die Kontrolle über ihren Audi und zog nach links in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 57-Jährige konnte nicht mehr ausweichen – die Autos krachten frontal gegeneinander.

Bei Hamburg: 57-Jähriger stirbt bei Autounfall

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tiguan des 57-Jährigen nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Die Feuerwehr rückte mit circa 60 Leuten an. Die Retter mussten in den Graben klettern, um den Mann aus seinem völlig zerstörten Wagen retten zu können.

Die Audifahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Polizei Stade Foto:

Nach der Erstversorgung durch die Notärzte aus Stade und Buxtehude wurde der schwer verletzte Mann in die Stader Elbklinik gefahren, trotz aller Bemühungen erlag der 57-Jährige seinen Verletzungen bereits auf dem Weg ins Krankenhaus.

Bei Hamburg: Die Audi-Fahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht

Auch die Audi-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt waren drei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge vor Ort eingesetzt.

Die Unfallstelle wurde gesichert, die Landstraße 125 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Die Fahrbahn musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden, da Betriebsstoffe der zerstörten Wagen ausgelaufen waren. (sr)