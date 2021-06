Flucht ohne Beute: Überfall auf Asia-Laden – Besitzer mit Pistole verletzt

Buchholz –

Am Dienstagabend hat es einen Überfall auf einen Asia-Laden am Rathausplatz in Buchholz gegeben. Zwei Männer schlugen und traten auf den Besitzer ein und flohen dann ohne Beute.

Wie die Polizei berichtet, haben am Dienstag um 17.35 Uhr zwei Männer einen Asia-Shop am Rathausplatz überfallen. Einer der beiden Männer ging laut Polizei direkt zum Tresen und schlug dem Betreiber mehrfach mit einer Pistole auf den Kopf.

Buchholz: Männer flüchteten über den Hinterausgang

Als der Mann zu Boden ging, kam der zweite Mann dazu und trat auf das Opfer ein. Als Passanten die Situation bemerkten, flüchteten laut Polizei beide Männer über den Hinterausgang aus dem Laden – offenbar ohne Beute.

Der Besitzer des Ladens wurde durch die Attacke der beiden Männer schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. (maw)