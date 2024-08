Feuerwehrmann springt in Hafenbecken und rettet erschöpften Hund

In Bleckeder Hafenbecken (Kreis Lüneburg) kam es am Samstagabend zu einem Notfall: Der 17-jährige Mischling Candy vergnügte sich an einem heißen Sommertag im kalten Nass, konnte dann aber aus eigener Kraft das Hafenbecken nicht mehr verlassen.

Auch auf die Rufe des Besitzers reagierte der Hund nicht, sondern irrte weiter im Hafen umher. Als dem Besitzer die möglichen Ideen zur Rettung ausgingen, rief er die 112.

Feuerwehrmann Finn Gödecke mit dem geretteten Candy. FW Bleckede Feuerwehrmann Finn Gödecke mit dem geretteten Candy.

Als die Freiwillige Feuerwehr ausrückte und am Hafenbecken ankam, zögerte einer nicht lang. Der Feuerwehrmann Finn Gödecke sprang ins Wasser und rettete den völlig unterkühlten Hund. Der erschöpfte Mischling wurde schließlich in eine Decke gewickelt und den Besitzern übergeben. (apa)