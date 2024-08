Kein Witz: Feuerwehr in Ostfriesland rettet Kühe aus Kanal

Sie steckten im Wasser und kamen aus eigener Kraft nicht mehr heraus: Eine Gruppe von Kühen ist in Ostfriesland in eine verzweifelte Lage geraten. Die Feuerwehr musste helfen.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Simonswolde (Landkreis Aurich) auf Facebook bekanntgab, haben die Retter zusammen mit einem Landwirt vier Kühe aus einem Kanal gerettet.

Ostfriesland: Kühe stecken in Kanal fest

Ein aufmerksamer Autofahrer hatte am Freitagmittag ein Tier in dem Gewässer entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren bereits drei weitere Kühe in den Kanal gelaufen. Auch ein Rettungsboot war laut Feuerwehr im Einsatz.

Am Ende war es aber der Besitzer der Tiere, der seine Rinder wieder an Land brachte. Mit einem Radlader habe er die Kühe wieder an das Ufer gezogen. (mp)