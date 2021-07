Feuerhölle bei Hamburg: Carport und Autos zerstört

Es ist ein krasser Anblick: Zwei Autos und ein Carport wurden in der Nacht zum Samstag durch ein Feuer in Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) vollständig von den Flammen zerstört.

Nach ersten Feuerwehrangaben meldeten Anwohner gegen 2.45 Uhr den Carport-Brand im Sperberweg. Beim Eintreffen der ersten Retter standen bereits der hölzerne Carport sowie die zwei geparkten Autos lichterloh in Flammen.

Bei Hamburg: Carport und Autos brennen vollständig ab

Feuerwehrleute konnten ein drittes Autos aus den Flammen retten und zudem eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern.

Aufgrund der großen Hitzeentwicklung zerbarst mindestens ein Autotank und Treibstoff lief auf die Straße. Erst mit einem großflächigen Schaumeinsatz konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr schließlich nach gut einer Stunde den Brand vollständig löschen.

Brand bei Hamburg: Ursache ist noch unklar

Die beiden abgestellten Pkw, ein Ford und ein Volkswagen, wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Die Brandursache ist bislang noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (aba)