Ein Brand in einer Motorradwerkstatt in Agathenburg bei Stade hat in der Nacht auf Freitag einen geschätzten Schaden von 400.000 Euro angerichtet. Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus.

Gegen 4.45 Uhr sei zunächst ein Alarm bei der zuständigen Sicherheitsfirma eingegangen, wie die Polizei Stade am Freitagvormittag mitteilte. Bei der Kontrolle fand ein Mitarbeiter aber keinen Einbrecher vor – sondern einen Brand im Werkstattbereich.

Agathenburg: Feuerwehr rückt zum Großeinsatz aus

Anschließend rückten die Feuerwehren aus Agathenburg und Dollern aus, die Ortswehr Hagen und ein Zug der Feuerwehr Stade gingen in Bereitschaft. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte beteiligt.

Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf den Laden und andere Teile des Betriebs übergriffen. Doch die Werkstatt und mehrere Motorräder wurden schwer beschädigt. Verletzte gab es nicht. Die Ursache des Brandes war zunächst nicht klar.

Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 400.000 Euro. Polizeibeamte und Brandermittler begannen mit ersten Befragungen und Untersuchungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (04163) 828950 entgegen. (dpa/fbo)