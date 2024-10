Lagerhalle im Alten Land in Flammen: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Großeinsatz der Feuerwehr im Alten Land: Am Dienstagnachmittag hat es auf einem Obsthof gebrannt. Das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte verhinderte Schlimmeres.

Zu dem Feuer kam es gegen 15 Uhr in der Lagerhalle eines Obsthofes in der niedersächsischen Gemeine Jork (Landkreis Stade). Einsatzkräfte von mehreren Feuerwehren im Umland eilten zum Brandort. Dichter Rauch sei aus dem Gebäude gedrungen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Die Feuerwehr schaffte es, ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern. Verletzt wurde niemand.

Gemeinde Jork: Feuer in Lagerhalle auf Obsthof

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Blockheizkraftwerk, das in der Halle stand, Feuer gefangen. Die Ursache dafür ist bislang unklar. Auch lagerten große Mengen Hackschnitzel in der Halle – Brennstoff für das Kraftwerk.

Die Löscharbeiten hätten sich über knapp drei Stunden hingezogen, berichtet der Einsatzleiter der Feuerwehr der MOPO. Gegen 18 Uhr war der Brand gelöscht. Zur Stunde sind noch Einsatzkräfte vor Ort und mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Wer will Norddeutschlands schillerndsten Fahrzeugveredler kaufen?

Das Feuer sorgte für ein „erheblichen“ Schaden an Halle und Kraftwerk. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 350.000 Euro. Brandursachenermittler haben erste Ermittlungen aufgenommen. Mit einem Ergebnis wird in den kommenden Tagen gerechnet. (doe)