Feuer in ehemaligem Verlagsgebäude – Polizei gibt Warnung raus

Die Flammen lodern gen Himmel: In Winsen Luhe (Landkreis Harburg) ist es am Sonntagmittag zu einem Brand in einem ehemaligen Verlagsgebäude gekommen. Die Polizei gab eine Warnung raus.

Gegen 14 Uhr sei das Feuer ausgebrochen, bestätigt eine Polizei-Sprecherin der MOPO. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein ehemaliges Verlagshaus des Winsener Anzeigers.

Winsen: Brand in ehemaligem Verlagshaus

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang noch unklar. Die Löscharbeiten dauern an. Die angrenzenden Häuser wurden evakuiert. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Es gibt jedoch eine starke Rauchentwicklung. Die Polizei bittet daher alle Anwohner Fenster und Türen geschlossen zu halten – auch in der Innenstadt. (vd)