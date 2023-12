Feuer in Dachstuhl von Einfamilienhaus – 65 Feuerwehrleute im Einsatz

Feuer im Landkreis Stade: Am Sonntagabend ist in Harsefeld der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauern vermutlich noch bis in die Abendstunden hinein.

Gegen 18 Uhr bemerkte ein Nachbar, wie Rauch aus dem Dach des Hauses in der Straße Im Sande aufstieg. Der Mann verständigte den Hausbewohner, der das Feuer selber noch nicht bemerkt hatte.

Dachstuhl von Einfamilienhaus in Brand geraten

Der Brand breitete sich im Dachstuhl aus, die Innenräume des Hauses erreichten die Flammen aber nicht. Kräfte der Feuerwehr öffneten das Dach, um die Flammen zu löschen. Mehr als 65 Retter waren im Einsatz.

Ein Teil der Einsatzkräften sei laut Feuerwehr erst in den frühen Morgenstunden aus dem Hochwassergebiet im Heidekreis zurückgekehrt. Es wird damit gerechnet, dass die Löscharbeiten noch bis in die Abendstunden gehen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden mehr als 150.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. (mp)