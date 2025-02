Feuer in Cannabis-Club bei Hamburg! Viel Qualm und großer Schaden

Um kurz nach 7 Uhr am Sonntagmorgen schlug die Brandmeldeanlage in einem ehemaligen Labor in Ramelsloh (Landkreis Harburg) an. Darin hatte erst kürzlich der Cannabis Social Clubs Nordheide eine neue Heimat gefunden. Feuerwehrleute retteten einen Mann aus den verqualmten Räumen.

Gegen 7 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Bei Eintreffen habe man laut Feuerwehr stark verqualmte Räume vorgefunden und sofort mit den Löscharbeiten begonnen. Im Keller des Gebäude wurde ein Mann gefunden, er soll zum Vorstand des Cannabis Club gehören. Er war zum Glück unverletzt.

Kripo ermittelt Brandursache

In einem Nebenraum der Aufzuchtanlage für Cannabis-Pflanzen war ein Lüfter in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Durch den starken Qualm entstand aber nicht unerheblicher Sachschaden. Auch zahlreiche erntereife Pflanzen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Kripo ermittelt. Wann der Verein die Räume wieder nutzen kann, ist ungewiss.