Feuer in Autowerkstatt im Norden – Feuerwehrmann bei Löscharbeiten verletzt

In Buchholz (Landkreis Harburg) hat ein Brand auf dem Gelände einer Fahrzeugaufbereitung einen Großeinsatz der Feuerwehr erfordert. Es hatte in einer Halle mit Lacken und Autoteilen gebrannt. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

Die Feuerwehr wurde gegen 3.40 Uhr zum Gelände einer Autoaufbereitung an der Steinbecker Straße gerufen. Von dort war Qualm aus einer Halle gemeldet worden. Bei Eintreffen der Retter loderten bereits offene Flammen.

Lacktöpfe zerbarsten – gefährliche Löscharbeiten

In der Halle waren neben Autoteilen auch Lacke gelagert. Das macht den Einsatz für die Retter gefährlich. Immer wieder soll es geknallt haben, weil Lacktöpfe in der Hitze zerbarsten. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt und kam in eine Klinik. Erst in den Morgenstunden war das Feuer gelöscht.