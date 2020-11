Feuer-Drama im Norden: Garagenbrand greift auf Wohnhaus über – Retter verletzt

Buchholz -

Ein Brand forderte am Samstagmittag in Buchholz (Landkreis Harburg) immensen Sachschaden und einen verletzten Feuerwehrmann. Das Feuer war in einer Garage ausgebrochen. Die Flammen erfassten danach den Dachstuhl eines Wohnhauses. Mehr als 50 Retter waren im Einsatz.

Wie die MOPO erfuhr, brach der Brand gegen 12.20 Uhr in einer Garage in der Steinbeker Straße aus. Flammen loderten und erfassten das Dach eines benachbarten Einfamilienhauses. Auch auf ein zweiten Haus drohten die Flammen überzugreifen.

Brand bei Hamburg: Feuer greift auf Dachstuhl über

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Die Retter konnten in letzter Minute verhindern, dass auch der Dachstuhl eines zweiten Wohnhauses in flammen aufging. Nach gut drei Stunden war die Gefahr gebannt.

Ein Feuerwehrmann kam bei den Löscharbeiten zu Fall und verletzte sich dabei. Er kam mit einem Rettungswagen in die Klinik. Die Kripo hat den Brandortbeschlagnahmt. Die Beamten werden die Brandursache ermitteln. Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.