Falsche Schreibweise: Diese Stadt im Norden hat ein Problem mit ihrem Namen!

Ein paar Buchstaben mehr oder weniger sind entscheidend: Das zeigt die niedersächsische Stadt Oldenburg. Streng genommen wurde ihr Name jahrzehntelang falsch geschrieben. Nun ist Klärung in Sicht.

Die Stadt Oldenburg schreibt sich seit Jahrzehnten Oldenburg (Oldb), obwohl im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz die Schreibweise Oldenburg (Oldenburg) steht. Die Kommunalaufsichtsbehörde fordert eine Anpassung der Schreibweise, doch dies würde bei der Stadtverwaltung und anderen öffentlichen wie privaten Stellen enormen Aufwand und Kosten in Millionenhöhe verursachen, wie die Stadt mitteilte.

So will Oldenburg Unklarheit zur Namensführung lösen

Und: „Die Schreibweise wird seit Jahrzehnten verwendet und ist Teil der städtischen Identität.“ Die Stadt Oldenburg will die langjährige juristische Unklarheit zur Namensführung deshalb nun „bürgerfreundlich, pragmatisch und kosteneffizient“ lösen. Wie soll das gehen?

Die Stadt strebt eine Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes an und will dafür einen Antrag beim Innenministerium stellen. In dem Gesetz soll der Name der Stadt von Oldenburg (Oldenburg) in die bisher übliche Schreibweise Oldenburg (Oldb) geändert werden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Rat der Stadt am Abend gefasst – einstimmig. Über die Namensproblematik hatte zunächst die „Nordwest-Zeitung“ berichtet.

Der Zusatz „(Oldb)“ ist offiziell nicht korrekt – steht aber zum Beispiel trotzdem auf den Schildern am Oldenburger Hauptbahnhof. picture alliance / Hauke-Christian Dittrich | Hauke-Christian Dittrich Der Zusatz „(Oldb)“ ist offiziell nicht korrekt – steht aber zum Beispiel trotzdem auf den Schildern am Oldenburger Hauptbahnhof.

Die unterschiedlichen Schreibweisen gibt es der Stadt zufolge seit rund 50 Jahren. Vermutlich gehen sie auf einen Übertragungsfehler während der Gebietsreformen in den 1970er Jahren zurück, hieß es. Bereits Jahrzehnte davor hatte die Stadt demnach die Bezeichnung Oldenburg (Oldb) verwendet.

Sie ist zum Beispiel in einem Originalbriefkopf aus dem Jahr 1939, in Protokollen der Finanzbeiräte aus dem Jahr 1941 sowie einem Dokument der Militärregierung von 1945 zu finden. Seit dem Jahr 1946 steht die Schreibweise Oldenburg (Oldb) in der Hauptsatzung der Stadt.

Die Schreibweise mit der Klammer wird verwendet, um die niedersächsische Stadt Oldenburg von der Stadt Oldenburg im Bundesland Schleswig-Holstein abzugrenzen. (dpa/mp)