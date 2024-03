Eskalation beim Osterfeuer: Sanitäterin angegriffen und gewürgt

Im Landkreis Goslar hat sich am Samstagabend ein schwerwiegender Vorfall ereignet, bei dem Rettungskräfte angegriffen wurden. Während eines Osterfeuers erlitt eine Besucherin einen Schwächeanfall und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Plötzlich wurde eine Sanitäterin angegriffen.

Am Samstagabend hatten sich mehrere hundert Menschen im Bereich des Lautenthaler Osterfeld Am Kranichsberg in Langelsheim versammelt. Die Atmosphäre war fröhlich und friedlich. Als einer Besucherin schwindelig wurde, war der Rettungsdienst, der vor Ort einsatzbereit war, sofort zur Stelle.

Frau würgt Sanitäterin – Kollegen eilen zu Hilfe

Während eine Sanitäterin die Patientin behandelte, näherte sich eine stark alkoholisierte Besucherin und störte die Versorgung erheblich. Versuche anderer Sanitäter, die Frau wegzubringen, schlugen fehl. Daraufhin eskalierte die Situation laut Polizeiangaben.

Die betrunkene Frau soll die Sanitäterin von hinten am Hals gepackt und gewürgt haben. Kollegen der Helferin brachten die Angreiferin schließlich zu Boden und hielten sie fest, bis die Polizei eintraf. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren gegen die Angreiferin eingeleitet.