Erst Knüppel-Prügel, dann Messerstiche: Jugendliche rasten in Supermarkt aus

Nach einem Messerangriff mit einem Verletzten hat die Polizei in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) zwei Jugendliche gefasst. Die beiden 17- und 18-Jährigen haben laut ersten Erkenntnissen der Ermittler zunächst mit Knüppeln auf zwei Personen eingeschlagen, teilte die Polizei mit.

Als weitere Jugendliche und Heranwachsende den Opfern zur Hilfe kamen, sollen die beiden Angreifer jeweils ein Messer gezogen und angegriffen haben. Ein Opfer wurde dabei am Rücken und am Arm mit Stichen verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags

Die Auseinandersetzung habe sich in einen nahen Supermarkt verlagert. Nach weiteren Drohungen seien die Angreifer geflohen. Die Polizei habe zwei Tatverdächtige ermittelt. Der 18-Jährige sei in Polizeigewahrsam gekommen, der 17-Jährige sei an seinen Betreuer übergeben worden. Gegen beide werde wegen versuchten Totschlags ermittelt. (dpa/mp)