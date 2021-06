Er wollte sie aus den Flammen retten: Mutter und Sohn sterben bei Feuerdrama

Bötersen –

Schreckliches Drama in Bötersen (Kreis Rotenburg). Dort sind in der Nacht zu Mittwoch zwei Menschen bei einem Feuer ums Leben gekommen. Ein Mann hatte noch versucht, seine Mutter zu retten. Beide starben in den Flammen.

Wie die Polizei mitteilte, sei der Brand gegen 0.50 Uhr im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Der 41-jährige Sohn sei durch Flammen und Rauch geweckt worden. Zunächst rettete er seinen Vater (78). Danach rannte er in das brennende Haus zurück, um seine 73-jährige Mutter zu retten.

Bei Hamburg: Mutter und Sohn kommen bei Brand ums Leben

Das hat der Mann nicht mehr geschafft. Beide kamen bei dem Feuer ums Leben. Die alarmierte Feuerwehr konnte beide nur noch tot aus dem Haus bergen. Die Leichen wurden in die Rechtsmedizin transportiert. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.