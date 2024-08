Junge (13) auf Bundesstraße angefahren – Hubschrauber im Einsatz

Schwerer Unfall auf der B73 bei Stade: Ein 13-Jähriger wurde dort am Freitagnachmittag von einem Auto angefahren. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Beim Überqueren der B73 bei Stade ist ein Schüler von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen lief der Junge am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr über den Grünstreifen neben der Bundesstraße in Richtung Hamburg.

Junge schwer verletzt in Krankenhaus geflogen

Dann wollte er offenbar die B73 überqueren, wie die Polizei am Samstag mitteilt. Auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg stockte der Verkehr, der Junge trat zwischen wartende Fahrzeuge. Den frei fließenden Verkehr in Richtung Cuxhaven nahm er offenbar nicht rechtzeitig wahr und trat unvermittelt auf die Fahrbahn.

Dort erfasste ihn ein 40-Jähriger aus dem Kreis Cuxhaven mit seinem Citroen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Teenager in ein Krankenhaus nach Hamburg, Lebensgefahr bestand nicht. (dpa/mp)