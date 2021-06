Er bringt lahme Pferde zum Gehen: Der Pferdeflüsterer aus Rosengarten

Wenn kein Tierarzt mehr helfen kann, wenn die Lage hoffnungslos zu sein scheint, dann ist die Stunde von Sören Rietdorf gekommen. Der Physiotherapeut und Heilpraktiker bringt lahme Pferde zum Gehen. Zu den Tieren hat der durchtrainierte 60-Jährige eine ganz besondere Beziehung. Der „Pferdeflüsterer aus Rosengarten“ kann mit den sensiblen Vierbeinern kommunizieren.

Worte braucht er dafür nicht, eher die gleiche Wellenlänge. Die Methode, die er anwendet, ist 5000 Jahre alt, kommt aus Japan und heißt Jin Shin Jyutsu. In Deutschland ist diese Art der Therapie auch als „Heilströmen“ bekannt. Durch Handauflegen an speziellen Punkten werden die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert. Das funktioniert bei Menschen genauso gut wie bei Pferden.

Sören Rietdorf ist davon überzeugt: Was wir ausstrahlen, überträgt sich auf die hochempfindsamen Tiere. Unseren Stress spüren sie sofort. Also muss erst mal Vertrauen aufgebaut werden. Rietdorf macht das durch innere Ruhe. „Ich mache mich sozusagen ganz leer. Um die Energie des Tieres aufnehmen zu können.“

„Meine Hände kann man als Starthilfekabel betrachten“

Das Tier ist in diesem Fall Blade, ein nervöses Englisches Vollblut, das in einem Reitstall in Helmstorf im Süden von Hamburg untergebracht ist. Neben Rietdorf wird Blade ganz ruhig. Der Mann legt seine Hände auf den Pferdekörper, der Begrüßungsgriff. „Meine Hände kann man sozusagen als Starthilfekabel betrachten“, sagt er. Wunderwerk, Hexerei oder gar Scharlatanerie?

Nicola Hampe ist glücklich. Ihr Reitpferd Blade lahmt dank Rietdorfs Therapie nicht mehr.

Nichts von alledem, davon sind Nicola Hampe und ihre Mutter Britta überzeugt. Seit knapp einem Jahr ist die 20-jährige Nicola Besitzerin von Blade, einem Pferd, dem niemand mehr eine Chance gegeben hatte. Der zehnjährige Wallach war ein erfolgreiches Turnierpferd, begann plötzlich zu lahmen. Verschiedene Tierärzte dokterten an dem Pferd herum, ohne Erfolg. Seine Vorbesitzer wollten das Reitpferd verschenken oder zum Abdecker bringen. Dann kam Rietdorf.

Aus einem lahmen Gaul wurde ein topfittes Reitpferd

Nach drei Terminen wurde aus dem lahmen Gaul ein topfittes Reitpferd. Der Physiotherapeut, selbst passionierter Reiter und mit Pferden in Schleswig-Holstein aufgewachsen, hatte sofort erkannt, was mit Blade los war. „Der Wallach hatte keine körperliche Verletzung, der wollte und konnte einfach nicht mehr. Seine Vorbesitzer hatten ihn offenbar unter Stress gesetzt.“ Vergleichbar mit einem Burn-out bei Menschen. Nur drei Sitzungen später lahmt das Pferd nicht mehr.

Ganz ähnlich auch die Geschichte von Silver, einer Schimmelstute. Das Pferd war komplett lahm, sehr steif und schwer beweglich. Auch hier konnte Sören Rietdorf helfen. Silver ist heute ein Tier ohne Beschwerden.

Was bei Pferden hilft, funktioniert auch bei Menschen. Nach der japanischen Lehre ist der Körper von Energiebahnen durchzogen, die an bestimmten Schlüsselstellen blockiert sein können. „Ich lasse mithilfe von verschiedenen Griffen die Energie wieder strömen“, sagt Rietdorf. Kann das jeder? „Im Prinzip ja. Menschen können sich sogar selbst heilen, wenn sie die Griffe und Positionen kennen.“ Was man braucht, sind Sensibilität und Einfühlungsvermögen. Rietdorf legt seine Hände zum Abschied auf den Rücken von Blade. Der scheint das Strömen zu genießen. Ganz ruhig steht er da. Therapeut und Patient verstehen sich. Wie immer ohne Worte.

Heilströmen: Sören Rietdorf macht lahme Pferde wie den Wallach Blade wieder gesund.