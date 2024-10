Im Norden: Amokalarm an Schule – Polizei ermittelt

Aufregung an der Oberschule Eversten in Oldenburg: Die Schulleitung löste am Freitag Amokalarm aus, nachdem sie eine anonyme Ankündigung einer Bedrohungslage erhalten hatte. Die Polizei konnte bald Entwarnung geben.

Das Gebäude und das Gelände seien durchsucht worden, dabei seien keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahr gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Schüler konnten das Gebäude verlassen. Der Kriminaldienst ermittelt wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Oldenburg: Schüler und Lehrer sperren sich in Klassenzimmern ein

Um welche Art von Bedrohung es sich gehandelt habe, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte sperrten sich seinen Angaben zufolge wie bei einem Amokalarm vorgesehen in den Klassenräumen ein.

Die Polizei sei mit mehreren Dutzend Einsatzkräften vor Ort gewesen, sagte der Sprecher. Nach eineinhalb Stunden habe Entwarnung gegeben werden können. Es habe von Beginn an keine Hinweise auf eine tatsächliche Bedrohung oder Gefährdung gegeben. (dpa/mp)