Einbruch in Rewe-Filiale: Beute mit Einkaufswagen weggeschafft

Unbekannte Täter sind am vergangenen Donnerstagabend in einen Supermarkt in Harsefeld (Landkreis Stade) eingedrungen. Hier erbeuteten sie einen Einkaufswagen voller Zigaretten.

Laut einem Polizeisprecher habe sich die Tat nach Geschäftsschluss in einem Rewe-Markt an der Straße Paschberg zugetragen. Die Täter hatten sich Zutritt verschafft und eine Tür zu einem Büro aufgebrochen.

Zigaretten im Wert von mehr als 2000 Euro erbeutet

Hier erbeuteten sie rund 250 Stangen Zigaretten im Wert von mehr als 2000 Euro. Die Beute transportierten die Täter dann in einem Einkaufswagen ab und verluden sie wahrscheinlich in ein Auto. Die Polizei sucht Hinweise. Tel. (04164) 888260.