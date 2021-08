Blutiges Ende eine Liebesbeziehung: In Oetzen (Kreis Uelzen) eskalierte in der Nacht zu Donnerstag ein Beziehungsstreit. Dabei wurde ein Mann durch Messerstiche schwer verletzt. Der Täter flüchtete, konnte aber wenig später festgenommen werden.

Nach Angaben der Polizei soll ein 31-Jähriger in der Nacht den neun Wohnort seiner ehemaligen Lebensgefährtin aufgesucht und einen Streit begonnen haben. Als plötzlich ein weiterer Mann (32) in der Haustür stand, sah der 31-Jährige rot. Er zückte ein Messer und stach auf den vermeintlichen Nebenbuhler ein. Der sackte blutüberströmt zusammen und kam später mit einem Notarzt in die Klinik. Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht.

Mann sticht auf vermeintlichen Nebenbuhler ein und verletzt ihn schwer

Der Täter flüchtete zunächst vom Tatort. Er konnte wenig später in Uelzen festgenommen werden. Er sollte im laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt werden, weil er in der Vergangenheit mehrfach polizeilich wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten war. Nach MOPO-Informationen saß er deswegen auch schon in Haft. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.