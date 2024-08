Duo prügelt mit Baseballschläger auf Mann ein – schwer verletzt

Schwer verletzt muss ein 20-Jähriger ins Krankenhaus – nach Tritten und Schlägen mit einem Baseballschläger. Zwei Verdächtige stellen sich freiwillig, einer kommt in U-Haft.

Nach einem Angriff mit einem Baseballschläger auf einen 20-Jährigen in Hildesheim sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Am Sonntagnachmittag sei der junge Mann aus Hannover bei der körperlichen Attacke schwer verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim mit. Lebensgefahr bestehe nach gegenwärtigem Ermittlungsstand nicht.

Hildesheim: 20-Jähriger mit Baseballschläger verprügelt

Dringend tatverdächtig seien zwei 27 und 36 Jahre alte Männer. Die Staatsanwaltschaft geht von gefährlicher Körperverletzung aus, die Hintergründe waren zunächst unklar. Erste Befragungen am Tatort hätten ergeben, dass die Täter noch in der Nähe gewesen seien, teilte die Behörde mit. Wenig später erschienen die beiden Männer demnach von sich aus, das Opfer identifizierte sie und sie wurden vorläufig festgenommen.

Laut der Ermittlungen sollen die Männer aus Harsum und Hildesheim den 20-Jährigen geschlagen und getreten, der 36-Jährige soll zudem mehrfach mit einem Baseballschläger auf das Opfer eingeschlagen haben. Der junge Mann kam ins Krankenhaus.

Schließlich wurde der 27-Jährige mangels Haftgründen entlassen. Gegen den 36-Jährigen dagegen wurde wegen Fluchtgefahr ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt, dem das zuständige Amtsgericht folgte. Der Verdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt. (dpa/mp)