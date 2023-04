Vater stirbt bei Radunfall – Familie erlebt riesige Welle der Hilfsbereitschaft

Am diesjährigen Ostermontag kommt ein Familienvater aus Pattensen in Niedersachsen bei einem Unfall ums Leben. Freunde der jungen Familie stehen den Hinterbliebenen bei, starten einen Spendenaufruf. Die Resonanz übertrifft alle Erwartungen – und kann hoffentlich für ein wenig Trost sorgen.

Jan Tiedje war begeisterter Radsportler und an diesem Tag gemeinsam mit Freunden zu einer Tour aufgebrochen. Bei schönstem Frühlingswetter fuhr er mit seinem Fahrrad los, doch er kehrte nicht mehr zurück. Der Verstorbene hinterlässt eine Frau und drei kleine Kinder im Alter von zwei, sechs und acht Jahren. Für die junge Familie ein unglaublicher Schock!

„Wir möchten Meike die Möglichkeit geben, eine Sorge weniger zu haben“

Drei Freunde der hinterbliebenen Ehefrau Meike Tiedje haben nun auf „gofundme“ einen Spendenaufruf gestartet, um die Familie finanziell zu unterstützen. „Wir möchten Meike die Möglichkeit geben, eine Sorge weniger zu haben und Zeit zu finden, damit sie ihre Kinder durch die Trauer begleiten kann“, schreiben sie in ihrem Aufruf. Auch die Gedenkfeier und die Beisetzung sollen so „etwas sorgenfreier geplant werden“ können.

Die Kampagne startete am Sonntag – mit sensationellem Erfolg. Statt der angepeilten 20.000 Euro kamen bisher schon mehr als 57.000 Euro zusammen. Mehr als 1500 Einzelspenden sind bisher von Privatpersonen, aber auch von lokalen Firmen und Organisationen eingegangen.

Manch einer spendete gleich 1000 Euro und mehr

So schrieb Dennis Hipke vom örtlichen Sportverein: „Im Namen des SV Eintracht Hiddestorf und seiner Mitglieder spreche ich unser aufrichtiges Beileid aus! (…) es tut uns so unendlich Leid.“ Der Verein spendete 250 Euro an die Familie. Auch eine ganze Reihe anonymer Einzelspenden von mehr als 1000 Euro gingen ein.

Trotz des immensen Verlustes, den der Tod des Vaters für die Familie bedeutet, könnte diese Welle der Hilfsbereitschaft zumindest ein wenig Trost spenden. (doe)