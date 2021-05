Dramatischer Start ins Leben: Sind die süüüß! Rettung für drei Rehkitze

Große schwarze Augen, riesige Ohren und noch ganz wackelig auf den Beinen. Diese kleinen Rehkitze sind erst seit wenigen Tagen auf der Welt. Und ihr Start ins Leben begann sehr dramatisch.

Ein Rehkitz war bei Winsen, verwaist, von einer Spaziergängerin über mehrere Stunden beobachtet worden. Doch die Rehmutter tauchte nicht mehr auf. Nach Rücksprache mit dem Jäger wurde entschieden, das kleine Kitz zur Rettung in das Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop zu bringen. Es war zu diesem Zeitpunkt schon ganz unterkühlt.

Klein Offenseth-Sparrieshoop: Rettung für Rehkitze

Einmal in Obhut, bekam das Kleine unvermittelt zwei „Geschwister“: Die Mutter von zwei Rehkitzen war in Oldendorf bei Stade von einem Auto überfahren worden. Die Waisen wurden daraufhin ebenfalls nach Klein Offenseth-Sparrieshoop gebracht. Da waren die Rehbabys gerade ein oder zwei Tage alt. Das Alter war durch den Zustand der Nabelschnur ersichtlich.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie dieser Schmuse-Frechdachs seinem Herrchen die Show stiehlt

Nun bekommen die drei Schwestern, es sind alles Mädchen, sechs Mal täglich ihre Flasche Milch. Wie man daraus trinkt, das müssen die Kleinen allerdings mit viel Geduld noch lernen.

Verschlaaaafen: Die drei Rehkitz-Waisen. Blumenthal Foto:

Tierpflegerin Sina Schröder (20): „Das mit der Flasche üben die Kleinen noch. Sie sind noch ziemlich durcheinander. Wir haben den Eindruck, das Kitz aus Winsen mag lieber aus der Schale trinken. Da stellen wir uns natürlich drauf ein. Die Hauptsache ist aber, dass sie genug Milch trinken, wie ist ja egal.“

Rehkitze noch wacklig auf den Beinen



Außerdem sei es wichtig, dass sich nicht nur eine Person um die Rehkitze kümmere. Sina Schröder: „Kitze prägen sich schnell eine Stimme fest ein. Dann sind sie auf diese eine Person so stark fixiert, dass das später zu Problemen bei der Auswilderung kommt.“ Und das sei ja schließlich das erklärte Ziel.

So kümmern sich nun sieben Personen abwechselnd um die kleinen Rehschwestern. Im Spätsommer soll es dann zur Auswilderung kommen, wenn alles weiterhin so gut läuft. Denn die drei scheinen gut in der Station angekommen zu sein. Sie beginnen jetzt schon damit, immer wieder etwas Himbeerlaub und Heu zu fressen. Aber noch sind die drei ziemlich wackelig auf den Beinen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hündin klaut Einhorn, kommt ins Tierheim – und wird belohnt

Das ist auch das Problem, was viele ihrer Artgenossen zu dieser Jahreszeit normalerwei­se haben: Wenn die Bauern damit beginnen, das erste Mal Gras zu mähen, werden die großen Kreiselmä­her den am Boden liegenden Rehkitzen oft zum Verhängnis. Sie sind in diesem Alter noch sehr langsam auf ihren langen Beinen unterwegs und können nicht schnell genug weglaufen.

Diese Aufregung bleibt unseren dreien erspart. Aber Aufregung hatten sie ja auch schon genug in ihren ersten Tagen.