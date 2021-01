Dramatischer Einsatz bei Hamburg: Feuer überrascht Eltern und zwei Kinder im Schlaf

Ohlendorf -

Dramatische Momente in der Ortschaft Ohlendorf (Landkreis Harburg) Dort brach in einem Einfamilienhaus am Mittwochmorgen ein Brand aus, während die dort lebende Familie mit zwei Kindern noch schlief. Nachbarn verhinderten Schlimmeres.

Wie die MOPO erfuhr, ereignete sich dramatische Feuerwehreinsatz gegen 9.15 Uhr in einem Haus am Missionsweg, aus dem dunkler Qualm quoll. Sofort rannten aufmerksame Nachbarn dorthin und alarmierten die Bewohner. Denn diese schliefen noch.

Bei Hamburg: Familie von Feuer überrascht

Mit viel Glück konnten sich die Eltern mit ihren zwei Kindern ins Freie retten, dann schossen Flammen aus dem Obergeschoss. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Wehren aus der Umgebung an. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen entstand erheblicher Sachschaden.

Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.