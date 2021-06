Drama bei Hamburg: Abgerissener Anhänger trifft Fußgängerin – tot

Buxtehude –

Unfalldrama in Buxtehude. Am Dienstagmittag riss auf der Bundesstraße 73 ein mit einem Mähtraktor beladenener Anhänger während der Fahrt ab. Das Gefährt traf eine Fußgängerin. Sie wurde dabei schwerst verletzt und verstarb später in einer Klinik.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der schreckliche Unfall gegen 12.35 Uhr an der Bundestraße 73. Dort war ein Citroen Transporter mit einem Anhänger unterwegs. In einer Linkskurve auf Höhe der Kirche habe sich der Anhänger plötzlich gelöst und sei auf zwei Spaziergängerinnen zugerast, heißt es im Polizeibericht.

Buxtehude: Frau rettet sich durch Sprung hinter Steinmauer

Eine der Frauen konnte sich in letzter Minute durch einen Sprung hinter eine Steinmauer in Sicherheit bringen. Die andere Frau sei von dem Gefährt getroffen- und regelrecht wegkatapultiert worden. Sie erlitt dabei schwerste Verletzungen und kam mit dem Notarzt in eine Klinik.

Das könnte Sie auch interessieren: Radfahrer rast gegen Auto – Hubschrauber muss einfliegen

Dort kämpften die Ärzte vergeblich um ihr Leben. Sie erlag noch in der Nacht ihren schweren Verletzungen.