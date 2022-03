Diskothek und Autos brennen im Norden – rund 100.000 Euro Schaden

Vier Fahrzeuge und eine Diskothek sind bei einem Feuer in Soltau (Landkreis Heidekreis) schwer beschädigt worden. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Menschen wurden nicht verletzt.

An einer Diskothek in Soltau hat in der Nacht zum Montag ein Feuer einen hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, waren aus ungeklärter Ursache gegen 2 Uhr zunächst zwei Autos vor der Diskothek in der Carl-Benz-Straße in Brand geraten.

Ursache unklar: Leerstehende Diskothek brennt in Soltau

Das Feuer habe dann auf zwei weitere Fahrzeuge und auf den Dachstuhl der Diskothek übergegriffen. Diese war laut Polizei jedoch zu diesem Zeitpunkt geschlossen, so dass sich keine Menschen in dem Gebäude aufhielten.

Zwei Autos brannten komplett ab. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich das Feuer auf weitere Autos und ein ebenso leerstehendes Hotel ausbreiten konnte.

Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 100.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. (dpa/mp)