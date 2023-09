Mit Haaren das Meer retten: Friseurmeister Emidio Gaudioso baut mit der Initiative „Hair Help the Oceans“ aus abgeschnittenen Haaren natürliche Ölfilter. Unterstützung bekommt er dabei von Salons aus ganz Deutschland – auch aus Hamburg. Die MOPO hat mit Gaudioso darüber gesprochen, wie er auf diese haarige Idee kam und wo die Filter jetzt schon zum Einsatz kommen.

Mit Haaren das Meer retten: Friseurmeister Emidio Gaudioso baut mit der Initiative „Hair Help the Oceans“ aus abgeschnittenen Haaren natürliche Ölfilter. Unterstützung bekommt er dabei von Salons aus ganz Deutschland – auch aus Hamburg. Die MOPO hat mit Gaudioso darüber gesprochen, wie er auf diese haarige Idee kam und wo die Filter jetzt schon zum Einsatz kommen.

Wenn Emidio Gaudioso nicht in seinem eigenen Salon im niedersächsischen Bückeburg (Kreis Schaumburg) Haare stylt und schneidet, dann kümmert er sich um die Rettung der Meere. „Die Inspiration für unser Projekt stammt aus Frankreich”, sagt er zur MOPO.

„Hair Help the Oceans“: Was Haare alles können

Der Verein „Coiffeure Justes“ sammelt abgeschnittene Haare, bindet sie in alte Nylonstrümpfe und nutzt sie als Filter. „Mittlerweise kommen diese Filter weltweit in Gewässern zum Einsatz, um Öl, Treibstoff oder Sonnenmilch aus dem Wasser zu filtern – im Sommer 2020 sogar vor Mauritius, als dort ein Frachter auf Grund lief und mehrere Tausend Tonnen Öl verlor“, sagt Gaudioso.

Wie die Filter funktionieren? „Haare haben eine besondere Eigenschaft: Sie saugen Fett auf. Ein Kilo Haare kann bis zu acht Kilo Öl aus dem Wasser filtern“, sagt der Friseurmeister. Emidio Gaudioso und Unternehmensberater Thomas Keitel wollten zuerst nur für das französische Projekt Haare sammeln, doch dann entschieden sie sich, selbst aktiv zu werden und gründeten die Initiative „Hair Help the Oceans“.

Friseurmeister Emidio Gaudioso zeigt, wie die Haarfilter hergestellt werden. hfr/Emidio Gaudioso Friseurmeister Emidio Gaudioso zeigt, wie die Haarfilter hergestellt werden.

In Bückeburg arbeitet Gaudioso nun an eigenen Prototypen des Haarfilters. „Die Herstellung der Schläuche funktioniert ähnlich wie eine Wurstmaschine: Die Haare werden in einen Schlauch aus Stoff gepresst“, sagt er. Die Maschinen dafür haben sie selbst mitentwickelt, bisher ist alles Handarbeit. „Damit der Schlauch nicht untergeht fügen wir noch kleine Korkstückchen dazu.“ Getestet haben sie die Schläuche auch schon einmal mit der Feuerwehr Düsseldorf am Mittellandkanal. „Die waren begeistert”, sagt Gaudioso.

Haare sammeln für den Schutz der Meere

Die abgeschnittenen Haare kommen aus etwa 2000 Partnersalons weltweit – auch in Hamburg spenden einige Friseure das Haar, das sonst in der Mülltonne landen würde. Wer seine abgeschnittenen Haare spenden möchte, findet ein Liste mit allen teilnehmenden Salons auf der Webseite der Initiative.

Gemeinsam mit der Feuerwehr testet Emidio Gaudioso den Haarfilter. hfr/Emidio Gaudioso Gemeinsam mit der Feuerwehr testet Emidio Gaudioso den Haarfilter.

„In einem Salon fallen pro Monat drei bis fünf Kilo Haare je nach Größe des Salons an“, sagt Gaudioso. Für einen etwa 50 Meter langen Haarfilter brauche es rund 55 bis 60 Kilo. „Die Friseure sammeln die abgeschnittenen Haare in einem Karton, der einmal pro Monat von uns abgeholt wird“, erklärt Gaudioso. „Pro Öffnungstag zahlen die Friseure dafür einen Euro. Dieses Geld stecken wir in die Weiterentwicklung des Produkts.“ Demnächst sollen weitere Maschinen dazukommen, um etwa die Zerkleinerung des Korks zu erleichtern.

Friseurmeister Gaudioso hat schon neue Pläne

Eine Hürde müssen die Haarfilter aber noch nehmen: „Momentan warten wir darauf, dass unsere Haarschläuche eine Zertifizierung erhalten. Dann könnten sie sofort in den Einsatz gehen“, so Gaudioso. Aktuell werde noch getestet, ob es Auswirkungen auf die Umwelt hat, wenn zum Beispiel gefärbte Haare dabei sind. „Aber Menschen mit gefärbten Haaren baden auch in Flüssen , Badeseen und Meer“, meint Gaudioso.

Vor kurzem konnte seine Initiative aus einem ehemaligen Möbellager in eine eigene Produktionsstätte in Bückeburg umziehen. Hier sollen bald auch andere Abfallprodukte wie Alufolie oder Hartplastik für neue Recycling-Projekte gesammelt werden.