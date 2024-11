Diebe mit „Anonymous“-Masken räumen Juweliergeschäft leer

In der Halloweennacht sind mehrere maskierte Männer in ein Juweliergeschäft an der Veerßer Straße in Uelzen (Niedersachsen) eingedrungen. Sie machten Beute im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Wie die Polizei Lüneburg am Dienstag mitteilte, schlugen die drei bis vier maskierten Täter in den Abendstunden des 31. Oktober 2024 zu. Gegen 23.20 Uhr zerschlugen sie eine Glasscheibe des Schaufensters und drangen in das Geschäft ein.

Mit „Anonymous“-Masken verkleidet: Halloween-Einbruch in Uelzen

Die offenbar überregional aktiven Täter entwendeten Goldschmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro und flüchteten anschließend unerkannt. Während der Tat trugen alle Beteiligten sogenannte „Guy-Fawkes-Masken“, auch bekannt als „Vendetta“- oder „Anonymous“-Masken.

Die Polizei sucht nun mit Nachdruck nach möglichen Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Uelzen unter den Rufnummern (0581) 930-0 oder (0581) 930-194 entgegen.