Die beiden kannten sich: 57-Jährige getötet – Polizei nimmt Mann fest

Schockierende Tat: In einer Wohngegend in dem Ort Dörpen wurde am Samstagabend eine 57-Jährige tödlich verletzt. Wenige Stunden später wurde ein Verdächtiger festgenommen. Die Polizei ermittelt.

Ein 57 Jahre alter Mann soll in Dörpen im Landkreis Emsland eine gleichaltrige Frau getötet haben. Nach Angaben eines Polizeisprechers kannten sich der mutmaßliche Täter und das Opfer. In welcher Beziehung sie zueinander standen, werde noch ermittelt.

Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise

Die 57-Jährige war am Samstagabend gegen 18 Uhr in einem Wohnhaus laut Polizei mit einem unbekannten Gegenstand tödlich verletzt worden. Daraufhin fahndeten die Beamten nach dem geflüchteten Verdächtigen, der noch am selben Abend gegen 23 Uhr festgenommen wurde.

Derzeit würden Angehörige und Nachbarn befragt, um die Hintergründe zu erfahren, sagte der Polizeisprecher. Die Beamten hoffen auch auf Hinweise von Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der 57-Jährige sollte dem Haftrichter vorgeführt werden. Ob er Angaben zu den Vorwürfen gemacht hat, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. (dpa/mp)