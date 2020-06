Die Begründung ist richtig fies: Design-Hotel an der Nordsee sperrt Dicke aus

Cuxhaven -

Ein Design-Hotel in Cuxhaven möchte keine dicken Gäste bewirten. Die Betreiberin des Hotels sorgt sich unter anderem, dass übergewichtige Gäste ihre exklusiven Stühle kaputt sitzen könnten. Diskriminierend finde sie das nicht. Einige andere Personengruppen wie Kinder sind übrigens auch unerwünscht.

Das Beachhotel am Strand von Sahlenburg bietet Zimmer mit Frühstück und Apartments zur Selbstverpflegung an – nur eben nicht für jeden. „Individualität statt genormter Standards“, heißt es auf der Internetseite. Das Hotel will sich von der Masse abheben.



Hotel an der Nordsee: Dicke Gäste nicht erwünscht

Unter anderem heißt es auf der Internetseite: „Unser Haus zeichnet sich durch ein sehr individuelles Design aus. Aus Haftungsgründen weisen wir darauf hin, dass das Interieur für Menschen mit einem Körpergewicht von mehr als 130 kg nicht geeignet ist.“ Der Sender „Radio Bremen“ berichtete zuerst in seinem Magazin „buten und binnen“.

Diskriminierung? Hotelbesitzerin ist anderer Meinung

Die Besitzerin des Hotels, Angelika Hargesheimer, behauptet bei „buten und binnen“, andere Möbel wolle sie nicht anschaffen, weil sie nicht schön seien. Dass sie mit ihrem Konzept übergewichtige Menschen diskriminiert, sehe Hargesheimer nicht ein. „Also ich finde es persönlich diskriminierend, dass ich so einen Anblick ertragen muss – ehrlich gesagt", so die Besitzerin zu „Radio Bremen“. Wenn man dick sei, stimme eben etwas nicht, es habe ja nicht jeder etwas mit der Schilddrüse.

Und das Hotel hält noch weitere Regeln bereit: Raucher und Kinder sind ebenfalls nicht erwünscht. Barrierefrei ist das Hotel auch nicht, Menschen im Rollstuhl oder mit einer Gehbehinderung können hier also auch keinen Urlaub machen.

Cuxhaven: Hotelbesitzerin reagiert auf Kritik

Am Freitag ruderte die Hotelbesitzerin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur wieder etwas zurück. Sie wolle niemanden diskriminieren und habe lediglich falsche Erwartungen vermeiden wollen: „Die Gäste sollen ihren Aufenthalt genießen können.“ Grund für den Hinweis auf der Homepage sei ein zusammengebrochenes Hotelbett gewesen, in dem ein übergewichtiger Gast geschlafen habe.



Der Mann habe auf Schadenersatz geklagt, man habe sich außergerichtlich geeinigt, sagte Hargesheimer. Andere übergewichtige Gäste hätten kritisiert, nicht in die Dusche des Boutiquehotels mit eher kleinen Zimmern zu passen oder zu unbequem auf den Stühlen im Frühstücksbereich zu sitzen. (abu)