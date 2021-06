Der falsche Einbrecher: Mann verläuft sich und schläft in Strandkorb – Polizeieinsatz!

Adelheidsdorf –

In der Nacht auf Sonnabend hörte eine 51-jährige Anwohnerin in der Auestraße unheimliche Geräusche in ihrem Garten – sie rief die Polizei. Doch anstatt eines Einbrechers entdecken die Beamten etwas anderes.

Als die Polizisten im Garten der 51-Jährigen eintrafen, entdeckten sie tatsächlich einen Mann, der hier nicht hingehörte. Doch der 33-Jährige hatte keine bösen Absichten, er wollte sich nur in Ruhe schlafen legen: der angebliche Einbrecher entpuppte sich als harmloser Zecher.

Landkreis Celle: Nach Sauftour – Mann verläuft sich und schläft in Strandkorb

Der 33-Jährige hatte sich nach einer Sauf-Tour auf dem Nachhauseweg verlaufen und sich schließlich in den Strandkorb zum Schlafen gelegt – eingekuschelt in eine Hunde-Decke.

Als die Polizei anrückte, war es mit der Gemütlichkeit aber vorbei – die Beamten weckten den Mann auf und brachten ihn nach Hause. (dpa/vd)