Vor Tönnies-Schlachterei: Aktivisten ketten sich fest und besetzen Lkw

Unangemeldete Demo gegen den umstrittenen Schlachtkonzern: Vor einem Betrieb der Firma Tönnies in Badbergen (Landkreis Osnabrück) haben am Montagmorgen etwa 100 Menschen protestiert. Einige Aktivisten haben sich an die Werkstore gekettet, andere einen Lkw besetzt.

Der Polizei Osnabrück zufolge ist „Gemeinsam gegen die Tierindustrie“, eine Gruppe von Tierrechtsaktivisten, für die Demo verantwortlich. Die Aktivisten beschuldigten den Konzern in einer Mitteilung der Ausbeutung von Mensch und Tier sowie der Zerstörung von Klima und Natur. Tönnies war in der Vergangenheit mehrmals in Skandale über schlechte Arbeitsbedingungen und falsch gekennzeichnete Fleischprodukte verwickelt.

Demo vor Tönnies-Schlachterei in Badbergen

„Einige Personen haben sich an ein Tor gekettet und mussten freigeschnitten und weggetragen werden“, sagte Polizeisprecher Jannis Gervelmeyer zur MOPO. Es habe sich dabei um einen Feuerwehrzufahrt gehandelt, die freigehalten werden müsse.

Andere Teilnehmer der Demonstration hätten sich vor dem Betriebsgelände auf einen Sattelschlepper gesetzt. Sie würden aktuell (Stand 12.30 Uhr) vom Höheninterventionsteam der Polizei mit einem Hubwagen vom Dach des Lkw geholt.

„Es gab seitens der Demonstranten keinen Widerstand und keine Aggressionen“, so Gevelmeyer. „Der Betrieb wurde durch die Aktion nicht gestört.“