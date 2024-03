Großeinsatz im Norden: Wohnhaus brennt lichterloh – Tür gibt Rätsel auf

In der Nacht zu Sonntag waren die Feuerwehren aus dem Landkreis Harburg stundenlang im Einsatz, um meterhohe Flammen und Qualm in der Ortschaft Eversen-Heide in der Gemeinde Appel zu bekämpfen. Das Dach eines Wohnhauses stand in Vollbrand.

Die Retter wurden gegen 0.15 Uhr in den Karlsteinweg gerufen, nachdem Anwohner Feuerschein auf dem Dach gemeldet hatten. Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte schlugen meterhohe Flammen in den Nachthimmel.

Tür stand offen – Polizei beschlagnahmt Brandort

Zum Glück gab es keine Verletzten, da das Haus sich in Renovierung befand und nicht bewohnt war. Erst nach stundenlanger Arbeit konnten die letzten Glutnester gelöscht werden. Die Polizei stellte fest, dass die Haustür offen stand und hat den Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen sind im Gange.