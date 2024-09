Vom Großstadtdschungel ins grüne Hanf-Meer: Idyllisch in der Lüneburger Heide gelegen, lockt der Bauernhof Menke in Hanstedt (Kreis Harburg) mit einem vermeintlich „berauschenden“ Ausflugsziel. Jung und Alt können sich hier in ein Hanf-Labyrinth wagen. 420-Fans werden allerdings enttäuscht: Hier gibt’s nichts zu rauchen! Stattdessen steckt hinter der besonderen Idee ein ganz anderer Grund. Lustige Anekdoten gibt es trotzdem.