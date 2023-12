56-Jähriger stirbt trotz Reanimation – jetzt ermittelt die Mordkommission

Drama an Heiligabend: Am Sonntagmorgen haben Angehörige einen 56-jährigen Mann in Cuxhaven gefunden, der trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche gestorben ist.

Erste Untersuchungen des Cuxhaveners ergaben Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, wie die Polizei mitteilte. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet. Weitere Angaben könnten derzeit nicht gemacht werden.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter (04721) 5730 zu melden. (dpa)