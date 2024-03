Autofahrer verliert Kontrolle: Plötzlich ist ein großes Loch im Haus

Die Feierlichkeiten des Schützen- und Feuerwehrballs in Drochtersen (Kreis Stade) sind gerade beendet, als die Retter in der Nacht zu Sonntag zu einem Einsatz gerufen werden. Ein Mann (28) war plötzlich mit seinem VW in ein Gebäude gerast – und riss ein enormes Loch in die Mauer. Die Straße gleicht einem Trümmerfeld.

Gegen 4.30 Uhr, kurz nachdem die letzten Besucher den Schützen- und Feuerwehrball der Gemeinde verlassen hatten, gab es Großalarm. Ein VW-Fahrer, der laut Polizei mutmaßlich nach den Feierlichkeiten zurück nach Hause fuhr, hatte in der Drochterser Straße (L111) die Kontrolle über seinen Wagen verloren – mit verheerenden Folgen.

Drochtersen: Betrunkener Autofahrer kracht in Hauswand – Zeugen gesucht

Der 28-Jährige kam mit seinem VW Beetle in einer Kurve links von der Straße ab – laut Zeugen vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Er prallte nahezu ungebremst in die Geschäftsräume eines dortigen Immobilienbüros und riss dabei ein enormes Loch in die Mauer.

Zwei Zeugen halfen dem Fahrer aus dem Wrack. Er hatte dabei großes Glück: Er wurde nur leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Stader Elbeklinikum eingeliefert. Weil ein Atemalkoholtest einen Wert von fast einer Promille ergab, musste er sich im Krankenhaus einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die komplette Mauerecke ist weggebrochen, der Sachschaden ist enorm – laut Polizei dürfte er sich auf mahr als 100.000 Euro belaufen. Zeugen, die den Unfall oder den Beetle-Fahrer vor dem Unfall beobachtet

haben, werden gebeten, sich unter Tel. 04143-912340 zu melden.

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) stützten die Wand ab. Ob Einsturzgefahr besteht, soll ein Statiker im Laufe des Sonntags klären.