Corona-Regeln: Retten Schnelltests unseren Nordsee-Urlaub?

Das Osterfest an der Nordsee zu verbringen ist auch für einige Hamburger Tradition, doch wie stehen die Chancen dafür in diesem Jahr? Schnelltests sollen nach einer Forderung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) einen Osterurlaub auf den ostfriesischen Inseln ermöglichen.

Der Tourismus auf den sieben Inseln solle öffnen dürfen, aber jeder Besucher solle einen negativen Corona-Test vorweisen, sagte die Dehoga-Landesvize Birgit Kolb-Binder der „Ostfriesen-Zeitung“ vom Montag. Das könnten auch Speicheltests sein, wie sie ab März für jedermann erhältlich sein sollen. „Sprechen müssen wir jetzt über logistische und juristische Probleme“, sagte Kolb-Binder, die selbst mehrere Hotels auf Langeoog betreibt. (dpa)

Nordee-Urlaub: Corona-Tests vor Ort schwer vorstellbar

So müsse geklärt werden, wo und wann Tests gemacht würden: Wenn auf einem Schiff mehr als 1000 Menschen mitfahren wollten, sei schwer vorstellbar, alle nacheinander vor Ort zu testen. Am Dienstag wollen die Landräte der Region, Juristen, Vertreter von IHK, Reedereien und der Dehoga in einer Online-Konferenz über das Thema beraten.

Auf Helgoland (Schleswig-Holstein) gilt seit Monaten die Regel, dass die Insel nur mit einem nachweislich negativen Corona-Test betreten werden darf. Zugelassen sind aber nur Einheimische oder Handwerker, für Touristen ist Helgoland gesperrt.