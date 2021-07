Corona im Norden: Inzidenz weit über 200! Landkreis muss über Einschränkung entscheiden

Gifhorn –

Die täglich erfassten Corona-Zahlen in Niedersachsen bleiben hoch: Auch am Sonntag meldete das Landesgesundheitsamt 1748 neue Ansteckungen und 15 weitere Todesfälle im Vergleich zum Vortag. In einem Landkreis muss nun über weitere Einschränkungen entschieden werden.

Der Sieben-Tage-Wert stieg mit den neuen Zahlen in Niedersachsen auf 121,5 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner. Der Landkreis Gifhorn bei Wolfsburg liegt sogar weit über dem Grenzwert von 200, ab dem die Kommunen nach der neuen Corona-Verordnung über eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf einen 15-Kilometer-Radius entscheiden können.

Corona-Inzidenz: Landkreis Gifhorn in Niedersachsen weit über 200

Das Land wies für Gifhorn einen Wert von 258,3 aus. Der Kreis will am Montag zusammen mit Stadt und Polizei in einer Pressekonferenz über die Lage informieren. Knapp unter der 200er-Marke lag der Landkreis Cloppenburg mit 191,6.

Das könnte Sie auch interessieren: „Herausfordernde Aufgabe“ – So viele Schulen in Niedersachsen haben keinen Schulleiter

Seit Sonntag gelten in Niedersachsen verschärfte Corona-Regeln. Diese sehen unter anderem vor, dass sich die Mitglieder eines Haushalts nur noch mit einer weiteren Person treffen dürfen, drinnen wie draußen. (dpa/se)