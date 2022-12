Die Todesursachenermittlung gilt in Justiz-Kreisen als Formalie. Im Fall aus Bargdorf, einem Ortsteil von Bienenbüttel, scheint die Ursache klar: Das Paar (62, 61) wurde laut Polizei vom Nachbarn Gerd K. erschossen, danach richtete sich der Mann in seinem Haus selber. Die Obduktion wird diese Vermutung bestätigen. Alle Leichen wiesen laut Polizei Schussverletzungen auf.

Ein länger schwelender Streit unter Nachbarn ist am Freitag in Bargdorf (Landkreis Uelzen) eskaliert, es gab drei Tote (MOPO berichtete). Und noch immer sind Fragen offen: Wie konnte der mutmaßliche Schütze, der Jäger Gerd K. (85) nur derart durchdrehen und das Leben seiner Nachbarn auslöschen? Die Staatsanwaltschaft in Lüneburg hat am Montag nun ein Verfahren eingeleitet, das die genauen Umstände des Falles klären soll.

Tote bei Lüneburg: Jäger soll cholerisch gewesen sein

Somit werden die Arbeiten in dem Fall wohl zeitnah wieder eingestellt. Ein Ermittlungsverfahren kommt nicht in Frage, „da der mutmaßliche Täter nicht mehr am Leben ist und gegen Tote nicht ermittelt werden kann“, so Jan Christoph Hillmer, Pressesprecher der Lüneburger Staatsanwaltschaft, zur MOPO. Es würde so nie zur Anklage kommen. Die Sache gilt nach genauer Klärung der Todesursache rechtlich als erledigt.

Auch wenn Umstände zu den genauen Hintergründen, zu einzelnen Streitigkeiten der Nachbarn, womöglich unklar bleiben, werden derzeit laut Staatsanwaltschaft trotzdem noch eine Reihe an Fragen geklärt: Mit welcher Waffe wurde auf das Paar geschossen? Mit welcher Waffe richtete sich der Schütze selbst? Wie viele Schüssen wurden in Bargdorf zur Tatzeit abgegeben?

Staatsanwaltschaft: Der Jäger besaß die Waffen legal

Noch ist auch unbekannt, wie viele Waffen Gerd K. überhaupt besaß. Die Staatsanwaltschaft geht aber davon aus, dass es mehrere waren. „Er hat sie auch legal besessen“, so der Sprecher. Der 85-Jährige hatte eine entsprechende schriftliche Genehmung, eine sogenannte Waffenbesitzkarte, und war als Jäger bekannt. Nach MOPO-Informationen war K. vor den tödlichen Schüssen noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten.

In seiner Siedlung galt Gerd K. – laut „Bild“ ein ehemaliger Gastwirt und Bademeister – als Eigenbrötler. Er soll cholerisch gewesen sein, fühlte sich schnell in seiner Ruhe gestört. Der Mann soll früh nahe Familienangehörige, darunter Frau und Sohn, aufgrund schwerer Erkrankungen verloren haben. Er lebte allein und zurückgezogen. Mehrfach soll er die Polizei wegen spielender Kinder angerufen haben. Einige Weggefährten sagen, man hätte ihm seine Verbitterung angesehen.

Zuletzt soll es Streit wegen der Fällung von Bäumen auf seinem Grundstück gegeben haben. Das Ehepaar, das er erschoss, hatte offenbar die Sorge, sie könnten auf ihr Haus stürzen. „Es gibt mehrere Dinge, die im Raum stehen“, sagte Polizeihauptkommissar Kai Richter.